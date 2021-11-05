Областной турнир по греко-римской борьбе памяти Ж. Кармандаева прошел в Петропавловске

Перед началом турнира спортсмены и гости почтили память нашего земляка, внёсшего огромный вклад в развитие спорта республики, Жанабергена Кармандаева. Специально на эти соревования приехал советский и казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР Даулет Турлыханов. Когда-то он работал вместе с Жанабергеном Кармандаевым. Борец с теплом вспоминает друга и коллегу.

Даулет Турлыханов, заслуженный мастер спорта СССР и РК:



— Пусть каждый гражданин Казахстана будет как Жанаберген. Я горжусь им. Сколько всего он сделал для спорта, сколько молодых талантов взрастил. Приятно видеть, что память о нем не гаснет.

От имени главы региона с открытием турнира собравшихся поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов. Он пожелал участникам ярких поединков, удачи и побед. Среди зрителей Абай Кармандаев — родной брат заслуженного тренера.

Абай Кармандаев, родной брат Жанабергена Кармандаева:



— Когда-то я привел Жанабергена в этот вид спорта. Мы вместе учились, вместе боролись. Я так им горжусь.

Сегодня на ковер выйдут более 150 спортсменов из разных регионов страны. Соревнуются в 6-ти весовых категориях. В секции «Б» идет напряженная борьба за 3-е место. В весе 41 кг борются североказахстанец Данил Смагулов и актюбинец Максат Мурзамадинов. Никто из соперников долго не уступает. Однако, гость всё же вырвал победу. Поединок завершился со счётом 8:0.

Максат Мурзамадинов, участник турнира, Актюбинская область:



— До этого я провел 4 встречи. Проиграл одну и поборолся за 3-е место. В будущем хочу стать чемпионом мира.

Турнир завершится в субботу. По словам организаторов, победители получат награды различных достоинств.

Диана Салихова