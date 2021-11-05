О работе мобильных бригад

Здравоохранение

21:06 5 Ноября 2021

8 мобильных бригад работают при второй поликлинике Петропавловска. На каждую из них в день приходится от 15-ти до 35-ти вызовов. Мобильные бригады выезжают к пациентам с коронавирусом, выдают им бесплатные лекарства. С октября этим бригадам помогают сотрудники ситуационного центра. Это психологи и соцработники, которые занимаются обзвоном пациентов на домашнем карантине.

Лилия Сафарова, координатор мобильных групп городской поликлиники №2:

— На сегодня это 1084 человека, из них 417 человек с положительным результатом теста на КВИ. Туда входит 316 бессимптомных и 101 с клиническим проявлением, 667 контактных. В динамике наблюдается улучшение, роста заболеваемости нет.

Айгерим Мукашева

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