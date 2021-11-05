Кумар Аксакалов провел прием граждан в онлайн-формате

Дома построили, людей заселили, а про инфраструктуру забыли. С такой проблемой обратились жители микрорайона «Солнечный-2». Жалуются на плохое транспортное сообщение, холод в домах, отсутствие ливнёвок и освещения на улицах. Эти вопросы жители 250 домов пытались решить своими силами. Весной делали дорожки из подручных средств и мастерили подобие ливнёвок.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Пусть город изучит вместе с управление ЖКХ, сколько это будет стоить в деньгах и какой будет тариф. Ливневую канализацию начнем делать на следующий год. С асфальтом пока подождём. Сейчас сразу сделать всё за один год невозможно.

На холод в домах жалуются и жители села Бесколя. Когда на улице температура воздуха опускается ниже нуля, в домах едва ли плюс 19 градусов.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:



— Из 9 домов, которые с 1 октября обращались, мы ввели в 5 домов. На сегодня осталось 4 дома проблемных.

Анастасия Саратовцева, жительница с.Бесколя, Кызылжарский район:



— Я по подписям насчитала 14 адресов. Подписи я начала собирать 1 числа. То есть за пять дней ко мне пришло 74 человека по 14 адресам.



Решить проблему местные власти пообещали за неделю. Через 7 дней в район направят проверку.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Анастасия Алексеевна, мой заместитель, который отвечает за ЖКХ пройдет ногами и проверит все.



Проблемы в сфере здравоохранения, невыплаты компенсаций за падеж скота, нехватка кормов для личных подсобных хозяйств. С такими проблемами обратились жители Уалихановского района. В больнице не хватает 11 узких специалистов, материально-техническая база слабая.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— В этом году и каждый год мы выделяем по 2 машины в рамках обновления. На будущий год в рамках Комплексного плана планируется приобретение в СКО 18 реанемобилей. Для Уалихановского района одна машина пойдет. И мы запланировали приобретение двух машин.

А вот что касается специалистов, это вопрос не одного года. Большой выпуск врачей ожидается только в 2022, тогда можно делать прогноз.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Врачей нахватает больше, чем выпускников в вузах. Если все выпускники медицинских вузов пойдут работать в государственные больницы и поликлиники, они все равно не перекрывают дефицита в стране.

Что касается падежа скота, некоторым жителям Уалихановского района до сих пор не выплатили компенсации. Там из-за бруцеллёза полегло свыше 460 коров. Выплаты сельчане получили только за 160. Больных животных жители сдали на экспертизу, но из-за бумажных проволочек денег так и не получили. Общая сумма ущерба составляет 12 млн тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Есть недоработка я согласен. Нужно, чтобы впредь таких ошибок не было. Нужно дать оценку действиям должностных лиц, которые должны были принимать решения, оповещать людей. Этого не было сделать. Мне нужно по всей цепочке принимаемых решений посмотреть кто что должен был сделать, но не сделал.

Дину Карымсакову на приём граждан привёл личный вопрос. Она переехала в Айыртауский регион по программе переселения. Устроилась в больницу, но долго не проработала.

Аким области поручил разобраться в этой ситуации, а врача восстановить на работу в больницу, где ощущается острая нехватка кадров.

Айгерим Мукашева