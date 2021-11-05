88-летний ветеран труда Владимир Тимошин призывает вакцинироваться

Живёт в свое удовольствие, пишет стихи и читает газеты. Владимиру Тимошину -87. Всю жизнь отдал труду, поэтому свою пенсию посвятил любимому делу. Взял в руки перо и начал творить, хотя душа стремилась к этому всю свою жизнь. О себе пенсионер отзывается как позитивный, исполнительный и законопослушный. Следит за событиями не только родного края, но и всей страны в целом. Говорит, тема пандемии и вакцинации сейчас во всех новостных лентах. Иммунизацию полностью поддерживает. Ещё с февраля, несмотря на свой учет в онкологическом отделении, он хотел поставить вакцину от коронавируса.

Владимир Тимошин, ветеран труда:



— Я сразу просился, чтобы меня провакцинировали. «Нет, нельзя-нельзя. В сентябре пока там кровь сдал, лекарство получил — дорогой укол. И пошел записался на вакцинацию. Получил. Перенёс я легко. Ничего я не чувствовал практически.

Говорит, легко перенёс, потому что ведёт здоровый образ жизни. Гуляет на свежем воздухе, правильно питается, иногда занимается спортом. За вторым компонентом «Спутника — V» Владимир Михайлович в поликлинику пойдет на следующей неделе. Думает, и её перенесёт без осложнений. Не боится ветеран труда и ревакцинации. Говорит, что старшее поколение должно вакцинироваться, чтобы остановить летальность. Антиваксеров Владимир Тимошин не понимает. Признается, они повелись на ложные доводы.

Владимир Тимошин, ветеран труда:



— Я знаю многих. Здоровые люди говорят: « А ты знаешь, что вам вливают?». Это глупость. Эти фейки мешают. Многие прививаются, многие…

И не болеют, говорит, ветеран. Пока в СК привитых пенсионеров чуть больше 20%. Цифра неутешительная… Иностранные специалисты считают, что вакцинация молодого поколения препятствует распространению вируса, а вот старшего — снижает смертность среди заболевших. Поэтому иммунизация граждан старше 65 лет в приоритете каждого государства.

Гюзель Закария