30 крупнейших производителей Казахстана участвуют в 4-ой Китайской международной выставке импортных товаров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на церемонии открытия 4-ой Китайской международной выставки импортных товаров. Она стала центром, который объединил экспортёров со всего мира. В этом мероприятии принимают участие производители из 120-ти стран. Это наглядно демонстрирует, что выставка в Шанхае служит «золотыми воротами» на огромный рынок Китая, отметил Токаев. В выставке участвуют 30 крупнейших производителей Казахстана.

Ожидают, что они заключaт контракты на поставки продуктов питания и сельхозпродукции на сумму более ста миллионов долларов. Глава государства подчеркнул, что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество открывает путь к совместному развитию и процветанию на Евразийском континенте, а торгово-экономические отношения будут также развиваться и в перспективе. В сложный 2020 год двусторонний товарооборот вырос на 5 % и превысил 15 миллиардов долларов. Президент Казахстана в своем приветствии отметил, что торговля всегда была главной движущей силой процветания и международного сотрудничества. Этот принцип особенно важен для нашего региона, который на протяжении веков был связан Великим Шелковым путём, заключил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Этот древний торговый маршрут был возрожден благодаря масштабной инициативе «Пояса и пути». Ежегодно из Китая в Европу через территорию Казахстана перевозится более 500 тысяч контейнеров. После запуска морского порта «Курык» срок доставки грузов из Хоргоса в Стамбул по транспортному коридору «Ляньюнган — Карс» сократился в пять раз — с 60 до 13 дней. Помимо Хоргоса мы с соседними странами создаем новый трансграничный хаб.

Айгерим Мукашева