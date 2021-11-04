В антикоррупционной службе рассмотрели дело двух полицейских по факту мошенничества

Криминал

21:07 4 Ноября 2021

Двое полицейских наживились на обмане водителя. Инцидент произошел еще весной. 24 апреля во время утреннего патруля Аслан Кусаинов и Фархад Какенов остановили автомашину «Lada Largus» по ул. Батыр Баяна. Полицейские пригласили водителя в служебную машину и отключили там видеорегистаторы. Они предъявили мужчине лженарушение — выезд на встречную полосу. За сокрытие данного преступления потребовали 150 тыс тенге, угрожали лишением прав. После так называемой «сделки» автолюбитель обратился с заявлением в департамент полиции, ведь был твердо уверен, что правила дорожного движения не нарушал. Затем пошел к обидчикам и потребовал сумму обратно. Кусаинов и Какенов вернули деньги в полном объеме, однако, избежать наказания это не помогло.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО:

— 12 октября 2021 года приговором Петропавловского городского суда за совершение факта мошенничества вышеназванным сотрудникам Кусаинову и Какенову назначено наказание в виде штрафа каждому в десятикратном размере, что составляет 1 млн 500 тыс тенге с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах и предприятиях. Так же оба лишены спецзваний. Кусаинов — лейтенант полиции и Какенов — старший лейтенант полиции.

Гюзель Закария

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