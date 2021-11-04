В СКО подорожал бензин марки АИ-92

В СК цена на бензин поднимается третий раз за год. В марте литр 92-ого подорожал на 11 тенге и стал стоить 166. В конце октября стоимость самой популярной марки бензина вновь взлетела. Некоторые заправки объявили цену на АИ-92 — 186 тенге за литр. На нескольких АЗС можно найти на 6 тенге дешевле.

— Сильно подорожал. Невозможно ездить, с каждым днём бензин растёт и растёт. Каждый день по 10 литров заправляемся.

— 10 литров мне где-то на полтора-два дня хватает. На работу еду, детей отвожу в школу и детский сад, обратно забираю. Естественно, каждое повышение цены сказывается на семейном бюджете.



— А дизтопливо вообще кошмар. Со 190, грубо говоря, до 260. И это походу не предел. Ещё и газ подорожал. С 68 до 128, в два раза, причём за месяц.



— Все возмущаются, конечно. Хлеб сейчас подорожал, всё сейчас подорожало. Из-за чего? Из-за вот этого!



Кризис с дизтопливом действительно привёл к удорожанию товаров. Ценник на бензин взлетел отчасти по той же причине. Доставлять топливо от завода до АЗС стало дороже. Но, главным поводом для скачка цены стало другое.

Алёна Хан, пресс-секретарь управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— На 6% подняли цены заводы Павлодарский и Атырауский. Соответственно после этого цена поднялась и у фирм-реализаторов. Кроме того на сегодня в стоимость нефтепродукта также входит транспортные услуги и налоги.



По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, дефицита бензина марки АИ-92 в регионе нет. В запасе 3 800 тонн.

Айгерим Мукашева