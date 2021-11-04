В СК 80% представителей духовенства получили вакцину против COVID-19

С февраля этого года в республике из 19-ти миллионов казахстанцев первый компонент антиковидного препарата получили только 8 миллионов человек. Циркуляцию коронавируса снизить может только коллективный иммунитет. А для его формирования антиген должны получить 80% населения. Положительно к вакцинации относятся представители духовенства. И они не согласны с мнением антиваксеров, что прививка от ковида неэффективна. Все работники мечети «Кызылжар» прошли полный курс иммунизации.

Хамзат Адильбеков, главный имам Северо-Казахстанской области:



— Если врачи нам предлагают вакцину, как самый единственный способ побороть коронавирус, то мы должны к ним прислушаться и пойти получить её. В священном коране сказано: «Не знаешь, спроси лучше у тех, кто обладает знаниями». Сегодня по области около 80-ти процентов священнослужителей привились от ковида.

Перед тем, как получить антиковидный препарат, необходимо проверить своё здоровье. Ведь организм воспринимает вакцину по-разному, говорит главный имам области. Хамзат Адильбеков поставил российский «Спутник V» три месяца назад. Перенёс его без каких-либо ослажнений.

Хамзат Адильбеков, главный имам Северо-Казахстанской области:



— Слава Аллаху, мой организм легко перенёс прививку. Хочу сказать, что вакцинация — это самый эффективный метод в борьбе с коронавирусом. Испокон веков ислам всегда взаимодействовал с наукой. Считаю, что каждый верующий обязан принимать исцеление, посланное нам Всевышним.



Из-за нестабильной эпидобстановки в области пятничную молитву в мечети не читают с прошлой недели. Такой запрет только в нашем регионе.

Алишер Ашимов, корреспондент:



— За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 1396 казахстанцев. По заболеваемости СК находится в тройке лидеров. За 24 часа здесь зарегистрировали 154 новых случая заражения. Что касается прививочной кампании, по состоянию на 4 ноября оба компонента получили 235,5 тысяч североказахстанцев.

Алишер Ашимов