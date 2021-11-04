Учащиеся НИШ г. Петропавловска приносят победные очки на республиканской спартакиаде по тогызкумалаку

Сетевая спартакиада по национальной игре тогызумалак проходит в период осенних каникул. На специальной онлайн — платформе сошлись учащиеся Назарбаев Интеллектуальных школ из разных регионов страны. Свои победные очки приносят и наши ребята.

Спартакиаду по одной из старейших интеллектуальных национальных игр — тогызкумалаку НИШ проводят традиционно. В дистанционном формате турнир проходит второй год. Петропавловскую НИШ в этом году представляют 4 учащихся в двух возрастных категориях. 9-классница Амина Головина 3 года играет в тогызкумалак. На этой спартакиаде её ждет 6 турниров, где она сможет проверить свои навыки и забрать победу. Именно это ей и удается уже в первом интеллектуальном раунде.

Амина Головина, учащаяся НИШ г. Петропавловска:



— Я играла с девочкой из Алматы. Игра была достаточно волнительной, потому что я хоть и практиковала игру на онлайн — платформах, все равно давно не играла в онлайн — режиме. Я не могу назвать себя профессионалом, потому что все же считаю, что есть, к чему расти, но меня уже радует то, что я побеждаю также своего учителя и я вижу, что я выросла.

Анастасия Кузнецова