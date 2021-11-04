Соблюдают ли правила пожарной безопасности в подвальных помещениях домов жители Петропавловска?

ДЧС

21:06 4 Ноября 2021

Пустой газовый баллон, который нашли в коморке Николая Телепко, куда опаснее, чем полный. Последний в случае пожара будет гореть открытым пламенем. А вот у опустошённого есть риск взорваться. Последствия такого возгорания намного серьёзнее, предупреждают спасатели. Нашли они в складском помещении 70-летнего горожанина и лёгко воспламеняющиеся жидкости. Их, как и другие предметы нарушения пожарной безопасности, Николаю Семёновичу необходимо устранить за неделю.

Николай Телепко, житель г. Петропавловска:

Везде сами себе делали закуток, чтобы там материал держать, лопаты, инструменты. Газовый баллон я само собой уберу. Постараемся это всё сделать, чтобы были чистота и порядок. По противопожарным мероприятиям это не положено.

Не рекомендуется в подвалах устанавливать и замки на дверях. При пожаре они затрудняют проход спасателей к месту возгорания. Тем самым увеличивается время ликвидации пламени, а вместе с ним и риски, говорят ЧС-ники. В свою очередь они советуют заменить замки на легко открывающиеся защёлки. Всего с начала года спасатели провели больше 50-ти профилактических рейдов.

Азамат Кабдуллин, главный специалист управления ЧС г. Петропавловска:

Мы будем добиваться, чтобы в данном подвале навели порядок, убрали воспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны. Если через неделю данные нарушения не будут устранены, мы согласно заявлениям жителей откроем проверку и будет составляться протокол.

Подобные профилактические рейды ЧС-ники планируют проводить и дальше.

Жанель Бисенбаева

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