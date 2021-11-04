Порядка 46 тысяч литров конфискованного спирта переданы в больницы СКО

Эту партию спирта изъяли у физического лица за незаконную торговлю полтора месяца назад. Специальная комиссия оценила товар в 82,5 млн. тенге. Его отправили на экспертизу, которая показала пригодность спиртосодержащей жидкости. По решению экспертов продукцию решили использовать в благих целях и направить в медицинские учреждения.

Дулат Кожанов, руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации СКО:



— По результатам торгов, проведенных на web-сайте www.gosreestr.kz, победителем признано КГП на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи.



Почти 46 тысяч литров находится на складе. Конфискат будут использовать в изготовлении антисептиков. Его планируют распределить и среди других больниц, где изготавливают дезинфицирующие средства. Они, к слову, за последние два года стали очень востребованными. Товар в учреждения передадут бесплатно.

Наталья Липперт, заведующая аптекой при многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи:



— Была необходимость в антисептиках. Потому что их уходит очень большое количество. Когда данный спирт будет привезен на место, каждая канистра будет проверена путем спиртометра или рефрактометра. Потом уже точно будет известно, какой процент спирта. Может быть, он уже будет использован не только как антисептик, а, допустим, для инъекций. Единственное, т.к. это конфискат, то он будет в окрашенном виде.

Во время пандемии цены на антисептики «подскочили». Поэтому в больнице самостоятельно занимались их изготовлением. В прошлом году здесь также приняли в этих целях 700 литров спирта.

Диана Салихова