Острый вопрос обеспечения качественной питьевой водой стоит перед жителями района Шал акына

Провели ремонт дорог в 6-ти населённых пунктах, установили более 300 фонарей, развивают малый и средний бизнес. Это далеко не всё, что сделали в районе за год, чтобы повысить качество жизни на селе, приблизить его к городским. Однако, добиться этого куда сложнее без самого элементарного блага цивилизации — питьевой воды. Её в 38 из 43 населённых пунктов ждут, как праздника. Набирают воду там из скважин и локальных источников. В остальных пяти сёлах — из колодцев. Социально значимый вопрос стоит на постоянном контроле, заверяет аким района Рахат Смагулов.

Рахат Смагулов, аким района Шал акына:



— В этом году ведутся работы по текущему ремонту возводящих сетей в г. Сергеевке на сумму около 70 млн тенге. В результате город будет обеспечен 100 % охватом централизованным водоснабжением.



Ремонт сетей ведётся и в селе Городецком. Ранее центрального водоснабжения там не было. В рамках проекта в населённом пункте установили насосную станцию и колонки. Доступ к качественной воде получили более 500 человек. Теперь очередь и за другими сёлами.



Никита Забавин, главный инженер филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» :



— Согласно договору от 2016-ого года рабочий проект реконструкции водоводов, отводов к сельским населённым пунктам, подключенных к Ишимскому ГВ, в которые входят сёла Мерген, Приишимка, Кривощеково, Алтыагаш, Ровное и Акан-Барак. Общая протяженность составляет 67 км. Получено положительное заключение экспертизы в 2019 году. В ходе реконструкции подключат 12 сёл с численностью более 5 тысяч человек. Стоимость проекта свыше 1,5 млрд тенге.

Планы, конечно, масштабные. Вопрос лишь в том, когда от слов, наконец, перейдут к делу. Утвердили проект и выделили средства еще в 2019-ом. Время идёт, а продвижений никаких нет, говорит Рахат Смагулов.



Рахат Смагулов, аким района Шал акына:



— Эти проекты уже около трёх лет идут только на стадии разработки. В 2020-ом хотели заявиться, выехали в комитет водных ресурсов, приходится делать корректировку из-за удорожания стоимости. Практически в два раза. Комитет, точнее Вы, не успеваете разработать эти проекты. А люди ждут.



Пока в «Есиль су» пытаются реализовать проект, жители села Сухарабовки качают воду из скважины, которую они сами, кстати, и выкопали. Вопрос о её закрытии уже около 5-ти лет поднимают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Но, отказаться от единственного источника сельчане не могут. Не предлагают североказахстанцам и альтернативных вариантов.

Рахат Смагулов, аким района Шал акына:



— Мы готовы сами разработать проекты разводящих сетей. Но, подключить их не можем, нет групповых водопроводов. Они далеко, в 12-15 км находятся.



Будут ли около 5-ти тысяч шалакыновцев в скором времени пить качественную питьевую воду, зависит только от того, ускорят ли свою работу специалисты «Есиль су».

Кайырлы Едресов, председатель областного общественного совета:



— Раньше денег не было. Сейчас деньги дают. Государство даёт деньги, берите и делайте, обеспечивайте людей. А мы не можем. Здесь надо голову в песок не прятать, а людям открыто говорить.

Замедляются темпы работ и из-за недобросовестных подрядчиков, отметил Кайырлы Едресов. По его словам, тендеры выигрывают не знающие своё дело люди. Такого в дальнейшем допускать не следует, подытожил председатель областного общественного совета.

Жанель Бисенбаева