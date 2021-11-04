Обладатель пояса WBA International Евгений Павлов приехал в Петропавловск

С цветами и особым вниманием встречают боксёра его друзья и наставники. А в руках самого спортсмена — результат упорных тренировок, протёртых перчаток и строгой дисциплины. Завоевал его Евгений на «Битве кочевников», проходившей в столице. Там он соревновался с ганцем Айзеком Сэки во втором легком весе. Нокаутировал противника в 4 раунде.

Евгений Павлов, профессиональный боксер, обладатель пояса WBA International:



— Готовились к бою где-то 3 месяца. Прошли 2 сбора: общефизической подготовки и специальная боевая подготовка тоже была. Сначала готовились здесь в Казахстане , в г. Нур-Султане. Тренировались целый месяц здесь, пахали. Потом уехали сразу в Москву. Там готовились уже с российскими боксерами.

Интерконтинентальный пояс WBA International, говорит спортсмен, только начало. Дальше — больше. Стоит отметить, что в профессиональном боксе он всего полтора года, но на счету уже 5 боев и ни одного поражения. Начинал свой путь Евгений почти 15 лет назад на любительском ринге. Столько же боксер планирует провести и на профессиональном.

Евгений Павлов, профессиональный боксер, обладатель пояса WBA International:



— В планах у меня брать еще другие версии. Остальные, которые остались. Будем добиваться, идти вперед. Надо взять основной, который супер, потом IBF,WBC и WBO.

— А почему в профессиональный ушел?

— Надо дальше идти, подниматься, чтобы не стоять на одном месте. В любителях тоже много чего добился и решил перейти в профессиональный бокс, чтобы попробовать и показать себя там.

Среди встречающих и Жанат Жакиянов. Он тоже когда-то вёл бои на профи-ринге. Сейчас руководит школой бокса, в стенах которой и начинал свою карьеру Евгений Павлов.

Жанат Жакиянов, директор областной школы бокса им. К. Сафина:



— Хотел бы пожелать ему дальше успехов, трудиться не останавливаться на достигнутом . Я думаю, у него потенциал большой. Года два -три и можно будет уже бороться за мировой пояс.

Дата следующего поединка еще неизвестна. Пока спортсмен проведет время с родными и близкими.

Гюзель Закария