46 потерявшихся лошадей вернули владельцу полицейские

2 ноября во время очередного рейда в сельском округе Мамлютского района полицейские увидели табун из 46 голов лошадей. Животные спокойно прогуливались, пастуха рядом не было. Скот отогнали в спецзагон до установления владельца. Выяснить имя хозяина удалось благодаря тавро — специальному знаку, которым отмечают лошадей. Помогли ветеринары. Хозяином скота оказался житель другого сельского округа. Оказалось, что недосмотрел пастух.

Лошади отбились от табуна несколько дней назад примерно в 30 км от места находки. Владелец искал их самостоятельно, но, ошибся с направлением поисков. В настоящее время, к радости хозяина, животные возвращены. В отношении пастуха составлен административный протокол за допущение вольного выпаса. К слову, с начала года на территории Мамлютского района полицейские составили почти 300 таких протоколов, а по области — более 2 тысяч. В спецзагоны до установления владельцев отогнано 7,5 тысяч голов скота. Полицейские не прекращают работу по выявлению подобных фактов, а также профилактике вольного выпаса, разъясняя сельчанам опасность этой практики.

Айгерим Мукашева