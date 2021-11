За 9 месяцев на мобильное приложение «102» пришло почти 300 жалоб от жителей Петропавловска

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Мобильное приложение «102» запустили 1 февраля этого года по инициативе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Сервис является частью проекта «Омниканальность процесса приема сообщений граждан». В первую очередь программу создали для удобства людей и оперативности.

Жулдуз Сембина, оператор «102» Центра оперативного управления УП г.Петропавловска:

— Загораживают проезд, возле садиков –паркуются неправильно, загораживают проезд во дворах дома – такие сообщения поступают. Мы немедленно реагируем, направляем автопатруль на место происшествия.



Видео- и аудиосообщения, текстовые – через приложение в дежурную часть полиции можно обратиться любым удобным способом. Необходимое условие — чтобы в момент отправки обращения на устройстве была включена геолокация. Это поможет стражам правопорядка в процессе обработки вызова иметь точные координаты происшествия, преступления или правонарушения.

Булат Нуржакупов, старший инспектор дежурной группы управления силами и средствами Центра оперативного управления УП г. Петропавловска:

— При поступлении сообщения о тяжком преступлении, например, когда его можно раскрыть по «горячим» следам, мы отправляем несколько автопатрулей, блокируем пути отхода места преступления. Все наряды задействуем. Также работа идет с использованием камер видеонаблюдения. Все подключаются, все инспекторы.



В городском управлении полиции установили десять рабочих мест оператора «102». В каждом из 13 сельских районах развернули по два рабочих места. Прием обращений посредством омниканальной связи идет круглосуточно. За время работы сервиса полицейским поступило 510 сообщений, 57 % из которых приходится на областной центр. Сервис «102» можно бесплатно скачать в популярных магазинах мобильных приложений App Store и Google Play.

Алишер Ашимов