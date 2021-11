В СК 21% пенсионеров прошли полный курс вакцинации

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Екатерина Ильина вакцину от COVID-19 получила в июле текущего года. Российский «Спутник -V» перенесла без каких-либо осложнений. Считает, что о своём здоровье заботиться должен каждый, а самое главное — соблюдать меры предосторожности.

Екатерина Ильина, председатель постоянной комиссии городского совета ветеранов:



— Только вакцинация поможет избавиться от этой «холеры», которая наступила в наше время. У нас в Казахстане проживает 19 миллионов человек, из них вакцинировались более 8-ми миллионов. Это мало. Призываю наших ветеранов тоже пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя.



Не обошёл коронавирус Жангельды Тажина. Председатель городского совета ветеранов перенёс его в тяжелой форме. Антиген в семье получил один из первых. Привился арабской вакциной. Он считает, чтобы побороть вирус, нам необходимо создать коллективный иммунитет. А добиться его можно только с помощью вакцинации.

Жангельды Тажин, председатель городского совета ветеранов:



— Хочу призвать всех жителей области пройти массовую вакцинацию. В этом нет ничего страшного. Мы, наоборот, остановим этот вирус. Я прошёл полный курс вакцинации. Буду проходить и ревакцинацию. Напомню, что многие болезни были остановлены только благодаря вакцинации. Надеюсь, в скором времени мы преодолеем и коронавирус.



Переболеть или получить вакцинацию. К сожалению, третьего пути нет, считает Елена Аличева. Из-за проблем со здоровьем женщина сомневалась в прохождении полного курса иммунизации. Но, получив консультацию врача, твёрдо решила получить антиковидный препарат. Поставили «Спутник -V», родные привились китайским «Vero-cellom». Осложнений ни у кого не было.

Елена Аличева, председатель первичной ветеранской организации филиала АО «Казахтелеком»:



— В июле я поставила вакцину. Была очень довольной тем, что у меня нет противопоказаний. И я очень боюсь той болезни, котороя пришла непонятно откуда. Любой вакциной можно вакцинироваться. Не стоит там копаться… что есть, тем и вакцинируйся. Все они одинакового действия.



За прошедшие сутки положительный ПЦР выявили у более тысячи казахстанцев. В нашем регионе коронавирусом заболели 145 человек.

Алишер Ашимов