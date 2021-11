53 многоэтажки построили с начала реализации программы «Нұрлы жер»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

164 тысячи квадратных метров — эти цифры еще в 2017-ом показывали хорошую динамику развития жилищного строительства в регионе. Сегодня же объёмы работ, как и выделяемый бюджет, увеличили в разы. Например, в этом году на реализацию программы «Нұрлы жер» выделили 27 млрд. тенге. Строят дома по трём направлениям, одно из них — арендно-коммунального жильё. Более чем на 5 млрд. выделенных средств возведут 8 многоквартирных домов. Охватят микрорайон «Береке» в Петропавловске, город Мамлютку и село Бесколь в Кызылжарском районе.

Кайролла Галеев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:



— Из 8 строящихся в этом году будет введено 4 дома на 306 квартир. 3 дома в Петропавловске и один в г. Мамлютке. А также 11 квартир будет приобретено в районе Шал Акына. Это позволит обеспечить жильём 217 семей из социально уязвимых слоёв населения и 124 многодетные семьи.



За 4 года в регионе построили более 10-ти тысяч квартир. Большинство уже заселённых домов приходятся на «Жас Оркен», «Береке» и улицу Уалиханова. На очереди активная застройка микрорайона «Орталык». Там планируют возвести 27 многоэтажек. Проекты детальной планировки на стадии экспертизы, а некоторые уже — завершения. Из докладов акимов районов можно понять, что темпы роста жилищного строительства увеличиваются не только в областном центре.

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:



— В текущем году объявлен конкурс на строительство 5-ти этажного жилого дома. Конкурсные процедуры завершились. В ноябре планируем начать новое строительство 5-ти этажного дома со сроком завершения — октябрь 2022 года.

Срыванию сроков в отличие от недавнего опыта пока ничего не грозит, заверяет глава региона. Напомним, некоторые объекты «заморозили» своё строительство из-за резкого подорожания стройматериалов. Вместе с ним ожидаемо «поползли» вверх и цены на жильё. По словам акима области, возведение остановлённых объектов продолжится.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Кое-где на объектах у нас сроки начали срываться, зашли на корректировку бюджетов. Но, вместе с тем, анализ показывает, что эти задачи мы должны до конца года выполнить.



Обсудили на заседании и ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В нашем регионе её показатель один из самых высоких по стране. Область уже как месяц находится в «красной» зоне. А все потому, что число заражённых в сутки регистрируется не меньше 150-ти. Почти 50 % североказахстанцев «подхватывают» вирус в торговых центрах и объектах общепита. Учитывать эти данные посоветовали мониторинговым группам. Их работой во многих районах, кстати, недовольны. Так, лишь пару проверок сделали в Акжарском. А в Тимирязевском и Уалихановском, как оказалось, рейды и вовсе не проводили. Неутешительной остаётся и статистика вакцинации населения.



Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Самый низкий охват наблюдается в Кызылжарском районе, где первым компонентом привито 52,3 % населения и Уалиханском районе 54,6 % населения. Ниже среднеобластного у нас показатель в Тайыншинском, в районах М.Жумабаева и им.Г. Мусрепова.



С февраля первый компонент получили почти 252 тысячи североказахстанцев. Вторым охватили 235 тысяч человек. Кумар Аксакалов отметил важность вакцинации и призвал население прививаться.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— По области еще не привито 120 тысяч взрослого населения. Некоторые и по сей день скептически относятся к вакцинации. Я по долгу работы встречаюсь с людьми, которые поменяли своё мнение после того, как потеряли близких. Однако, я верю, что среди 120 тысяч много сознательных и ответственных граждан. Чем осознаннее мы подойдем к вакцинации, тем быстрее мы сможем пережить этот период. Поэтому я прошу жителей нашей области пройти вакцинацию.



Также глава региона рассказал о вынужденных мерах при неутешительной статистике заболеваемости коронавирусом.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы будем вынуждены приостановить плановую госпитализацию. Поскольку медучреждения будут перепрофилированы под ковидные госпитали. Предприятия опять уйдут на карантин. Объекты торговли вновь вынуждены будут приостановить свою работу. Экономика получит непоправимый удар. Люди могут потерять работу, доходы, сократятся налоговые поступления, это негативно скажется на бюджете нашей области.



На данный момент самый низкий охват иммунизации наблюдается среди пожилых людей. Паспорта вакцинации имеют лишь 21 % пенсионеров.

