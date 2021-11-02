Свыше 3,5 тысяч сел Казахстана преобразятся за счёт программы «Ауыл — Ел бесігі». В этих перспективных населённых пунктах проживает почти 90% сельского населения всей страны. К 2025 году жители будут на 100% обеспечены водоснабжением. Улучшится состояние 10 тысяч км внутрипоселковых дорог и 12 тысяч км инженерных сетей.

В Северо-Казахстанской области определили 307 сёл с потенциалом развития. В нынешнем году в регионе реализуют 75 проектов на сумму 9,5 млрд тенге в 50 сёлах. Средний и капитальный ремонт проведут в 25 школах и детских садах, 3 объектах здравоохранения. В порядок приведут 8 домов культуры и центров досУга, 27 объектов транспортной инфраструктуры. В 2022 году по программе Ауыл — Ел бесігі» улучшатся условия жизни в 41 селе СКО, в которые в общей сложности вложат 5,5 млрд тенге за год.

Айгерим Мукашева