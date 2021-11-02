Свыше 3,5 тысяч сел Казахстана преобразятся за счёт программы «Ауыл — Ел бесігі»

Важное за неделю

23:07 2 Ноября 2021

Свыше 3,5 тысяч сел Казахстана преобразятся за счёт программы «Ауыл — Ел бесігі». В этих перспективных населённых пунктах проживает почти 90% сельского населения всей страны. К 2025 году жители будут на 100% обеспечены водоснабжением. Улучшится состояние 10 тысяч км внутрипоселковых дорог и 12 тысяч км инженерных сетей.

В Северо-Казахстанской области определили 307 сёл с потенциалом развития. В нынешнем году в регионе реализуют 75 проектов на сумму 9,5 млрд тенге в 50 сёлах. Средний и капитальный ремонт проведут в 25 школах и детских садах, 3 объектах здравоохранения. В порядок приведут 8 домов культуры и центров досУга, 27 объектов транспортной инфраструктуры. В 2022 году по программе Ауыл — Ел бесігі» улучшатся условия жизни в 41 селе СКО, в которые в общей сложности вложат 5,5 млрд тенге за год.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Вопрос импортозамещения обсудили в областном акимате
СК занимает 12 место по общенациональной переписи населения
Руководителю управления здравоохранения СКО К. Сактаганову вынесли приговор за получение взятки
«На моей земле сеют другие»: аграрий обратился к акиму СКО
Почти на 170 млн тенге реализовано с/х продукции на ярмарке в Петропавловске
В районе имени Г.Мусрепова новый аким
В областной школе бокса им. К. Сафина провели ремонт
К.Аксакалов: «Результат полного разгильдяйства». В Северном Казахстане построили всего 8 скотомогильников из 26 запланированных
Автопарк полиции СКО пополнился новыми автомобилями
Строительство кирпичного завода завершают в СКО
Самое лучшее село в СКО. Какое оно?
Мегаполис вместо старых домов: аким СКО посетил стройплощадки Петропавловска