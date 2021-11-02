Стартовал приём документов в магистратуру

С 1 ноября в Казахстане стартовал второй этап приёма документов на комплексное тестирование для поступления в магистратуру. Продлится он до 15 ноября. В конкурсе могут участвовать как студенты, не преодолевшие пороговый балл летом, так и те, кто ранее не проходил комплексное тестирование. Подать заявку на участие можно на сайте Национального центра тестирования МОН app.testcenter.kz. Само тестирование пройдёт с 18 ноября по 11 декабря.

Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру — 50. В МОН отмечают, что в случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые не присудили по итогам летнего приёма. Однако, для этого нужно сдать тест на знание английского или иметь при при себе сертификат IELTS.

Айгерим Мукашева