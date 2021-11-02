Школьники из Петропавловска попали в книгу «Одарённые ученики Казахстана»

Артём Печёрин посвятил себя искусству ещё в детстве. Живопись, рисунок, композиция — 16-летний художник развивается в разных направлениях. За все время творческого пути Артём добился немалых достижений. Его работы выставляются не только на Родине, но и в России, и даже Париже, Ницце и других городах Европы.

Артём Печёрин, учащийся СШ № 13 г.Петропавловска:



— В прошлом году я участвовал в конкурсе, на 48-ой выставке в Чехии. Я выставлял свою работу «Теплый дождь». Эта выставка была посвящена детям из села Либице, которые погибли от нацистких войск. Я получил за эту работу медаль и грамоту.



В книге «Одаренные ученики Казахстана» Артём делит полосу и с выпусниками своей школы.

Сандугаш Молдагалиева и Тамерлан Айкенов — паратанцоры. В нашей области они — первые, кто выступает на колясках. Свой путь они начали три года назад на соревнованиях в южной столице.

Сандугаш Молдагалиева — жительница г.Петропавловска:



— Так получилось, что нам предложили попробовать. Из-за того, что не было пар, т.к. в нашей области мы первые. И, когда мы первый раз станцевали в Алматы, нам очень понравилось. И большой интерес появился. В дальнейшем начали и в других соревнованиях участвовать: в Атырау, Шымкенте.



В сентрябре танцоры участвовали в VI Спартакиаде РК. Среди 60 участников они вошли в топ-10. Сейчас они готовятся к следующим соревнованиям.

Виталий Черныш, тренер по паратанцам спортивного клуба «Умит»:



— Ребята такие целеустремленные, одержимые. Им это нравится. Они очень пунктуальные, стараются не болеть. У нас плодотворная работа. Сейчас у нас в марте и апреле будут Чемпионат и Кубок РК. Мы постараемся подготовиться. Так, чтобы занять свои позиции и улучшить свои позиции. Мы с ними, в основном, работали над программой duo freestyle, т.е. произвольная программа. Сейчас мы начали работать полностью на синглах (сольный танец): синглы-мужчины, синглы-женщины.



Всего в книгу «Одарённые ученики Казахстана» вошли школьники из 12 регионов страны.

Диана Салихова