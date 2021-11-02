С начала 2021 года в сфере здравоохранения оказали более 2,5 млн госуслуг

В Петропавловске прошла онлайн-ярмарка государственных услуг. Её организовали сотрудники регионального департамента Агентства по делам государственной службы. Представители госорганов отчитались о проделанной работе по оказанию госуслуг. Например, органы РАГС оказывают 8 видов госуслуг: регистрация рождения, заключения брака или его расторжения и многое другое.

За 10 месяцев в ведомстве оказали более 15,5 тысяч услуг. Это почти на 700 больше, чем в 2020-м. Больше всего услуг оказывают в сфере здравоохранения. С начала текущего года медицинские организации области оказали 2 млн 750 тысяч государственных услуг. Из них 21 тысячу североказахстанцы получили через портал электронного правительства. По словам специалистов, наиболее востребованной услугой является «Запись на приём к врачу».

Кайыркен Сарсенов, главный специалист отдела лекарственного обеспечения и государственных услуг управления здравоохранения СКО:



— По записи на прием к врачу оказано более 1 млн услуг. Сегодня три услуги полностью автоматизированы. Их можно получить через портал электронного правительства. 15 госуслуг оказываются в электронно-бумажной форме. Они частично автоматизированы, то есть, их можно получить как в медицинских организациях, так и через портал e-Gov.



Алишер Ашимов