Ревакцинация в Казахстане начнется 20 ноября

Здравоохранение

23:06 2 Ноября 2021

Во Всемирной медицинской ассоциации призвали к более активной ревакцинации от коронавируса. Еще одну прививку против COVID-19 должны сделать все, кто получил оба компонента вакцины, заявили там.

Как отметили ее представители, осенью нужна новая централизованная прививочная кампания, направленная в том числе на ревакцинацию населения.
В Казахстане она стартует 20 ноября. В минздраве республики представили алгоритм ревакцинации. Гражданам рекомендуют делать третью прививку от коронавируса через 6-9 месяцев после завершения полного курса иммунизации. Тем временем в стране вакцинировались более 7,5 миллионов граждан. В северном регионе — почти 235 тысяч человек. В «красной» зоне находится всего 4 области, в том числе и наша. В «жёлтой» — 4 и 2 города областного значения, в «зелёной» — 6 регионов и Шымкент.

Гюзель Закария

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