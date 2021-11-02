Почти 20 млн тенге задолжали североказахстанцам на 4-х предприятиях региона

За 10 месяцев текущего года трудовые инспекторы провели более 200 проверок и выявили 542 нарушения. К административной ответственности привлекли 100 должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафа составила 24,5 миллиона тенге.

Мирас Сабаганов, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:



— По вопросу несвоевременной выплаты заработной платы была проверена 31 организация. По всем организациям выдано предписание об устранении нарушений. Возбужены административные производства на сумму 10,6 млн тенге.



В результате принятых мер госинспекторы защитили права почти двух тысяч работников. В общей сумме заработную плату им выплатили в размере 235 миллионов тенге. Однако, на 4-х предприятиях ещё имеется задолжность. 3 из них находятся в Айыртауском районе. К примеру, в ТОО «Новосветловка-ТМ» задолжали своим сотрудником почти 6 миллионов тенге. Работодателя привлекли к административной ответственности в размере 80-ти МРП, это 233 тысячи тенге.

Мирас Сабаганов, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:



— Были проведены проверки, выданы предписания, составлены административные протоколы. В данном отношении работа будет продолжена. Также имеется задолжность на предприятии, которое является банкротом, — ТОО «Кайранколь-Астык» в Жамбылском районе. Сумма задолженности составляет 7,7 млн тенге.



Что касается несчастных случаев на производстве, с начала 2021-го их произошло 28. Пострадали 33 североказахстанца, пятеро скончались. Всего с начала года госинспекторы рассмотрели 896 обращений. Это на 250 больше, чем в прошлом году. Большая часть из них — по трудовым нарушениям, остальные — по вопросам труда и безопасности.

Алишер Ашимов