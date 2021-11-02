Какая погода в норябре ожидает североказахстанцев

Диана Салихова, корреспондент:



— Ноябрь по прогнозам синоптиков будет непредсказуемым. Температура воздуха будет постепенно то повышаться, то понижаться. Уже сейчас можно почувствовать морозный воздух, напоминающий о приближении зимы. Но вот снежным ноябрь не назовёшь. Осадков ожидается около нормы. Снег будет падать, но быстро таять. Поэтому гололёд в этом месяце будет частым явлением.



Начался месяц с понижения температуры воздуха — ночью до 16, днем до 12 мороза. Вторая половина декады порадует незначительным потеплением — ночью столбик термометра покажет от -5 мороза, а днем до 3 тепла. В народе говорят: «Ноябрь отворяет двери зиме». И это действительно так. В середине месяца вновь похолодает.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:



— Во второй декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 15-20 мороза, днём до 3-8 мороза. В третьей декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха — ночью до 20-25, на юге области 17 мороза, днём до 8-13, на востоке 16 мороза.



Дальше столбик термометра будет то подниматься, то опускаться. Ожидается колебание температуры ночью от 5 до 18 мороза, днём от +5 до -10.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:



— Осадки, преимущественно снег, туман, гололёд ожидаются во второй половине первой, второй и третьей декад. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине и во второй первой декады, часто во второй и в конце третьей декады.



Температура воздуха будет непостоянной, но, конечно, не аномальной. Как, например, 28 ноября 1951 года, когда столбик термометра показал почти -40 градусов мороза. А непривычно тепло в этом месяце было 1 ноября 1955 года, тогда температура поднялась до +14 градусов.

Диана Салихова