40 лет на благо СКО: замакима области А.Сакипкереева проводили на заслуженный отдых

Первая запись в трудовой книжке Аскара Сакипкереева сделана 40 лет назад: агроном-семеновод Карагугинского совхоза Булаевского района. С первых дней он проявил себя как грамотный специалист и ответственный сотрудник. Эти качества заметили и коллеги, и руководство. Потому в последующем Аскар Сакипкереев занимал должности первого секретаря Булаевского районного комитета и Северо-Казахстанского обкома комсомола. Трудился заместителем научно-производственной биржи труда, возглавлял несколько коммерческих организаций.

Владимир Бубенко, секретарь областного маслихата:



— Это всё достигнуто его упорством, стремлением к учёбе. Он всегда очень познавал. Не зря он имеет три высших образования. Но базовым является, конечно, учёный-агроном.

13 лет Аскар Сакипкереев был в кресле руководителя управления координации занятости и социальных программ области. Приходилось сталкиваться с нестандартными ситуациями и непростыми проблемами североказахстанцев. Во всех случаях руководитель проявлял себя как профессионал с гибким умом и ответственным отношением к работе.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Знаем Аскара Жоламановича как всегда очень активного, добросовестного, порядочного, честного человека, который на протяжении своей профессиональной биографии с каждым днём делал свою работу, чтобы в области людям, гражданам нашей страны было лучше. Это можно видеть и по результатам, и я могу судить и по последним годам совместной работы.

4,5 года Аскар Сакипкереев трудился в должности заместителя акима области. Курировал вопросы экономики, координации занятости и соцпрограмм, инспекции труда, здравоохранения. Большое развитие эти сферы получили благодаря комплексному плану. Аскар Сакипкереев был в числе тех, кто его разрабатывал и защищал на правительственном уровне. Это была большая командная работа, в которой экс-заместитель акима принимал активное участие.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:



— Аскара Жоламановича я знаю более 20 лет. Мы вместе работаем и на профессиональном уровне, и в общественной работе. У нас были по работе важные большие события, которые мы решали вместе в одной команде. Аскара Жоламановича я знаю как профессионального человека, знающего своего работу.

В общей сложности, Аскар Сакипкереев проработал 40 лет на благо Северо-Казахстанской области. Проделал большой карьерный путь, за который успел помочь многим людям. За профессионализм и ответственное отношение к работе Аскара Сакипкереева наградили благодарственными письмами вице-премьера и министра труда и соцзащиты, почётной грамотой акима области и медалью «Ветеран труда».

Аскар Сакипкереев, экс-заместитель акима СКО:



— Вся моя трудовая деятельность связана непосредственно с областью. Я благодарен судьбе, что у меня были хорошие учителя, хорошие ученики. Но я никогда не боялся, не стеснялся учиться у старших и даже, если нужно, брать у своих младших подчинённых.

Накопленный опыт Аскара Сакипкереева может принести большую пользу стране, отметили собравшиеся, и подчеркнули его энергичность, активность, а ещё желание и дальше трудиться на благо казахстанцев.

Айгерим Мукашева