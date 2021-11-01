В шиномонтажки Петропавловска выстроились очереди машин

Целая колонна машин выстроилась перед автомастерской. Водители ждут своей очереди. А все для того, чтобы «переобуть» своих железных коней. Виталий Романихин записался заранее, но, даже так мужчина простоит в очереди больше часа. Впереди еще 3 машины.

Виталий Романихин, житель г. Петропавловска:



— Почему раньше не меняли?



— Был в командировке. Я всегда в одной обслуживаюсь уже много лет. Тут специалисты хорошие. Они мне говорят, когда и во сколько подъехать.

Без записи автомобилисты простаивают в ожидании по 3 часа. Хотя могли «переобуться» в течение 30 минут еще на прошлой неделе. «Тянут резину» водители не по своей воле. Все упирается в финансы, по их словам. Минимальная цена только одной новой шины составляет более 14 тысяч тенге. Плюс еще несколько тысяч нужно заплатить мастеру.

— Каждый год вы впритык меняете или бывает заранее? Бывает раньше меняем, по возможности, чтобы не создавать такой ажиотаж на шиномонтажах.



— Я поменял шины, как снег выпал. Вчера приехал на шиномонтаж в 21:00, закончили только к 04:00.

И так с выходных. Мастерам приходится работать круглые сутки не покладая рук. При этом отмечают, количество автомобилей не уменьшается, а наоборот.

Виталий Найман, старший автослесарь сети автомастерских:



— Каждый день мы «переобуваем» по 80-90 машин. Со вчерашнего дня, если считать, то мы уже переобули в районе 110 машин. Поэтому, дорогие водители, у всех есть интернет и телефоны. Наверное, нужно заблаговременно «переобуваться», чтобы не создавать этот ажиотаж.

Между тем, сменить резину на зимнюю стоит североказахстанским автолюбителям до 1 декабря. Нарушителям грозит штраф — 5 МРП. Это 14, 5 тыс тенге. При повторном нарушении сумма увеличится в 4 раза.

Гюзель Закария