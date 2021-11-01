В Петропавловске проходит областной этап турнира «Жас барыс»

Бодрящие крики, тактические наставления от тренеров. Все эти приёмы на фоне схватки мотивируют и вдохновляют на победу, говорит Арыстан Ануарбек. Воспитанник спортивной школы встретился на одном ковре с борцом из Кызылжарского района. Весовая категория — до 55-ти кг. Шансы у обоих спортсменов равны.

Нелёгкая схватка для парней завершилась в середине поединка. Превзошёл соперника, уложив его на спину, 15-летний Арыстан.

Арыстан Ануарбек, участник соревнований, г. Петропавловск:



— Я занимаюсь борьбой около 4 лёт. Готовился к соревнованиям целенаправленно. Так как уровень здесь высокий. На кону — билет на республиканский турнир. Эта схватка была тяжёлой. Оба были достойны победы. Наверное, поэтому наша борьба длилась практически 2 минуты.

Очередь за борцами тяжёлого веса. В категории свыше 75 кг участвуют всего 4 спортсмена. Первыми на ковёр вышли Азизбек Алимбеков и Адиль Сайран. Представили парни городскую спортивную школу и Кызылжарский район.

Триумф этой встрече у Азизбека Алимбекова. Спортсмен благодаря 2 частичным победам получил путевку на следующий этап.

Азизбек Алимбеков, участник соревнований, г. Петропавловск:



— Мы долго готовились к этому соревнованию со своим тренером. Упорные тренировки дали свои плоды. Все было так, как я задумал. Были, конечно, трудности, но всё же справился. Настроен только на победу!

Областной этап турнира» Жас барыс » собрал больше ста североказахстанских борцов. Все они соревнуются за место в республиканском соревновании. Пройдёт оно в Костанае уже через месяц.

Жанель Бисенбаева