В Бесколе при пожаре взорвались два газовых баллона

С начала отопительного периода ЧС-ники провели 26 тысяч подворовых обходов жилых домов. 64 тысячи человек получили специальные памятки. Но, цифры пожарной статистики всё равно продолжают расти. В воскресенье в Петропавловске огнеборцы ликвидировали возгорание по адресу Ауэзова,82.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— Было обнаружено, что кровля двухэтажного жилого дома была охвачена полностью пламенем, веранда также подверглась воздействию огня. Площадь пожара составила 96 кв м. Предварительной причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Тревожным было утро понедельника и у жителей села Бесколь. Звонок спасателям поступил в 10-м часу.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— По ул.Лесной, 7а. 27.45 надворные постройки, временные сооружения, баня и гараж были полностью охвачены пламенем. До прибытия пожарного подразделения произошел взрыв двух газовых баллонов. Площадь пожара предварительно составила 240 кв м. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Быть осторожными с огнём — не единственное, к чему призывают население спасатели. По прогнозам «Казгидромета» в этом месяце ожидается снег с порывистым ветром, гололед и туман. Поэтому быть особенно внимательными к предупреждениям ЧС-ников призывают водителей. На территории области на учет взято 396 снегозаносимых участков. Прошлой зимой на них зарегистрировали 198 ЧС, вызволили из снежного плена 850 единиц техники и более 2 тысяч человек.

Серик Наурызбаев, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС СКО:



— Хотелось бы обратиться к жителям СКО, а также гостям — не пренебрегать смс -сообщениями о штормовых предупреждениях, об ограничении движения на автодорогах области. Зачастую выезжают на автодороги области неподготовленными. что приводит к аварийным остановкам и, игнорируя данные сообщения об ограничениях движения, у нас происходит на территории области скопление техники.

К новому сезону созданы поисково-спасательные группы, подготовлено порядка 300 пунктов обогрева, более 1100 единиц техники.

Анастасия Кузнецова