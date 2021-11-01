В 120 тысяч тенге обходится строительство 1 кв. м в СКО

Почти 900 квартир сдали в СКО с начала года. Их общая площадь составила порядка 120-ти тысяч квадратных метров. Это на 6,5 процентов больше аналогичного периода прошлого года, передает областной департамент статистики. С начала года в СК сдали в эксплуатацию 10 многоквартирных и 768 индивидуальных домов. Значительную часть жилья, а именно 90%, построили за счёт средств населения. Средние фактические затраты на возведение одного квадратного метра составили 120 тысяч 600 тенге. Всего на строительство в СК за 9 месяцев направили 28 миллиардов тенге. Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Айгерим Мукашева