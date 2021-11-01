Пять ДТП за выходные произошло в СКО

Авария произошла воскресным днём. За Новокаменкой водитель автомобиля марки «Audi» не справился с управлением. Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась. В результате погибла женщина. Как оказалось, травмы, несовместимые с жизнью, получила 57-летняя учительница из села Архангельского. Остальные трое пассажиров получили ранения, их доставили в больницу.

Григорий Тыш, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:



— В 15:00 на автодороге «Жезказган — Петропавловск» на 935 км, это между селами Бесколь и Новокаменка произошло ДТП. Водитель автомашины «Ауди» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. По данному ДТП назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.



Однако, это не единственная авария за прошлые выходные. В областном центре на канал «102» поступило 4 вызова по фактам ДТП. Полицейские призывают водителей и пешеходов быть бдительнее на дорогах, ведь в межсезонье риск стать участником дорожно-транспортного происшествия значительно возрастает.

Григорий Тыш, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:



— В связи с приближением зимнего периода и ухудшением погодных условий напоминаем водителям о необходимости смены летних шин на зимние. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями на фоне неблагоприятных погодных условий. Также обращаемся к родителям школьников: с наступлением осенних каникул с детьми необходимо провести беседы о необходимости строгого соблюдения ПДД, не играть возле проезжей части, а при переходе улицы убедиться, что автомашины вас пропускают.



Всего за 10 месяцев на дорогах области зарегистрировано 151 ДТП, в результате которых погибли 28 человек, 206 получили ранения.

Гюзель Закария