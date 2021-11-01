Президент РК подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов ГСМ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу ведомств, которые допустили резкое снижение запасов топлива в стране. Глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке горюче-смазачного материала, передает Ак Орда. Министр энергетики в свою очередь доложил о срочных мерах, которые приняли для восполнения дефицита. Так, на 2022 год перенесли срок проведения ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, проведены переговоры с министерством энергетики России. В результате импортировали около 150-ти тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны. По словам министра энергетики, в настоящее время ситуация стабилизируется. Также Президент Казахстана обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти. Планируется наращивать объемы за счет восполняемых источников энергии, а также газовых и гидроэлектростанций.

Айгерим Мукашева