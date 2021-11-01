«На моей земле сеют другие»: аграрий обратился к акиму СКО

История Оралбая Сакенова как из лихих 90-ых. В январе этого года предприниматель купил землю через аукцион, по документам стал законным владельцем. На деле же, на своём участке аграрий ещё ничего не посеял. Занято… бывшим владельцем земли — ТОО «Бос и К». Пока Оралбай Сакенов в кредит закупал сельхозтехнику, экс-хозяева участок в почти 700 га засеяли.

Оралбай Сакенов, директор ТОО «Сакен Агро»:



— Мы хотели с ними заключить мировое заключение, медиативное через суд. Но, они отказались, ссылаясь, что у них идут судебные разбирательства. Протянули время, до осени дошло.



ТОО «Бос и К» урожай уже собрали, а разбирательства всё ещё идут. Несколько раз полиция заявление Оралбая Сакенова отклоняла, якобы материальный ущерб он не понёс. Приняли только в сентябре. Завели уголовное дело по статье «Самоуправство». Почему не брали в учёт упущенную выгоду предпринимателя, не понятно до сих пор. Урожай сейчас перевезли в Петропавловск и опечатали, пока идёт следствие. Оралбай Сакенов уже полгода не может добиться справедливости. Глава региона поручил взять это дело на контроль аппарата акима области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это практически самозахват. Имущество, которое принадлежит другому человеку. И использование этого имущества для извлечения выгоды. Это должно наказываться сразу же, чтобы не получило распространение.

Стоит отметить, что ТОО «Бос и К» эти 700 га в Кызылжарском районе заложили в банк, выкупить не смогли. Потому участок продали через аукцион. Земельный вопрос привёл на приём граждан и Бермет Мустафину. 20 лет назад она передала свои паи в ТОО «Баян агро». Позже оно обанкротилось. Земли перешли к другому хозяйству. По итогу выплат Бермет Мустафина не видит вот уже много лет. И найти ответственных спустя столько времени не может. Хотя все документы на руках.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:



— Это был переходный период, когда шло укрепление мелких КХ в одно организованное хозяйство. В этом постановлении не только Бермет Мустафина, но и другие объединялись в одно ТОО.



Вопросом Бермет Мустафиной займётся руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений.

Айгерим Мукашева