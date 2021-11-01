ФК «Qyzyljar» победил шымкентский «Ordabasy»

Сила воли, стремление к победе, а самое главное — уверенность в себе и своей команде. В Премьер-лиге «Қызылжар» и «Ордабасы» встречаются не впервые. Обе команды в период всего сезона показывали себя с наилучшей стороны. Однако, в финальной игре североказахстанцы превзошли соперников. Первый гол наши футболисты забили на 10-ой минуте. Его автором стал Максим Драченко.

Этот матч является решающим для обеих команд. Ведь победитель займет 4-ое место в турнирной таблице Премьер-лиги. А это значит, что в следующем году сборная встретится с европейскими командами в Лиге Конференции. Пока «Ордабасы» опережает «Қызылжар» на два очка. Сегодня победа нужна не только нашим футболистам, но и их болельщикам.

— Прилетел с Алматы, чтобы поддержать наших. Игра зрелищная. Думаю, что «Қызылжар» сегодня выиграет. Нам нужна победа.



— Конечно же, болеем за своих.



— Я ожидаю побед. Думаю, счет будет 3:0. 0,13: Первый гол хорошо забили.



— Бірінші тайм өте керемет. Всем рахмет за поддержку. Бәріне алғыс үлкен. Алға, Қызылжар!

Второй тайм не успел начаться, как кызылжарцы забили второй гол. На 46-ой минуте мяч в ворота сорперников забил Карлос Фонсека. Борьба на поле обостряется с каждой минутой. Зрители с нетерпением ждут завершения игры в надежде, что наши футболисты сохранят счёт. Однако, шымкентцы активизировались за 16 минут до конца игры. На 74-ой минуте встречи соперники забили свой первый гол, а сравняли счёт на 89-ой.

Радоваться забитым мячам гостям пришлось недолго. Североказахстанцы, набравшись сил, бились до последней минуты и вырвали победу у «Ордабасы». Итог встречи — 3:2. Автором решающего гола стал Пабло Подио. Тем самым, футбольный клуб «Қызылжар» подарил северному региону историческую победу и занял 4 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Так высоко СК не поднимался с 2001 года.

С блестящей победой кызылжарцев поздравил глава региона Кумар Аксакалов. Впереди большая работа. Ребят ждут упорные тренировки, а местный стадион — масштабная реконструкция.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Наша победа стоит очень дорого. Мы на себя взяли большие обязательства. Мы будем выполнять. Поэтому есть большая надежда на Еврокубок. Большой рахмет Вам, ребята!

Достижениями своих подопечных доволен и тренер Андрей Карпович.

Андрей Карпович, главный тренер ФК «Qyzyljar»:



— Тяжелый сезон получился. Походу всего сезона шли к одной цели — 4 место. Очень рады, что получилось. Очень серьёзные соперники были. Большое желание, хорошая работа внутри коллектива. Хотел бы поздравить жителей СКО с этим хорошим положительным результатом. Мы очень довольны и счастливы. Несмотря на такую холодную погоду, атмосфера была шикарной.

Но, игра «Кызылжара» с европейскими командами напрямую зависит от «Шахтёра». Если карагандинцы выиграют Кубок Казахстана, то наша команда не сможет побороться в Лиге Конференции. За Кубок наш прямой конкурент будет бороться с чемпионом страны — костанайским «Тоболом» 6 и 21 ноября.

Алишер Ашимов