7 млрд прививок от коронавируса поставили по всему миру

7 миллиардов прививок от коронавируса поставили по всему миру. Больше половины приходится на три страны — Китай, Индию и США. В ОАЭ и на Мальте вакцину от COVID-19 получили 90% населения. В Португалии, Исландии, Сингапуре, Южной Корее, на Кубе и Чили как минимум один компонент поставили 80% жителей. При этом темпы прививочной кампании снижаются во всём мире, в том числе и в Казахстане. Первую дозу вакцины получили 8 миллионов 300 тысяч жителей нашей страны, 7,5 миллионов из них прошли полный курс иммунизации.

В СКО в день прививку ставят от трёхсот до пятисот человек. Всего оба компонента вакцины получили 234 тысячи североказахстанцев. Что касается новых случаев, за день положительный результат теста на коронавирус получили 143 жителя СКО. Это один из самых высоких показателей по стране. Всего за сутки в республике выявили 1395 заболевших. К сожалению, не все смогли побороть вирус. От COVID-19 за сутки скончались 18 казахстанцев. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 12 114 человек.

Айгерим Мукашева