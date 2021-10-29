В областной школе бокса им. К. Сафина провели ремонт

Помимо грамотной техники важно владеть еще и правильной стойкой. Именно от неё зависит успех ведения боя, как атакующего, так и защитного. Это одни из основных правил, которым учат новичков школы. Те, кто здесь уже подольше, мерятся силами на ринге. Его, кстати, как и весь остальной инвентарь, обновили совсем недавно. И это лишь малая часть изменений, которые произошли в школе бокса за последний год.



Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— На сегодня день проделаны такие работы, как замена оконных блоков, пола, освещение, плитку кафельную заменили, санузлы, раздевалки, медицинский кабинет и также фасад здания заменили полностью.



Здание школы бокса начала 2-тысячных годов постройки. С того времени капитального ремонта здесь ни разу не было. Масштабные преображения стали настоящим подарком для воспитанников и тренерского состава, говорит Адиль Эйвазов. 26-летний спортсмен — наставник более чем для 50-ти учеников школы бокса. Всего здесь тренируются 366 детей.

Адиль Эйвазов, тренер областной школы бокса им.К. Сафина:



— Был хороший ремонт. Сейчас мы набираем детей. Потихоньку готовимся к новым достижениям. Проводим соревнования, часто турниры проходят. Готовимся, делаем как можно лучше. Работаю здесь два года. Условия устраивают.

Каждый тренирующийся здесь боксёр мечтает о карьерном росте. Помогают им в этом не только наставления тренеров, но и условия, которые создаются для ребят.



— Новый ринг сделали, обшивку. Раньше он был такой корявый, облазили куски резины. А сейчас всё новое.



— Чем в прошлом году, здесь стало светлее и лучше. И сразу видна свежесть.

На капитальный ремонт выделили 34,5 млн тенге. Занятия в школе бокса проводят бесплатно. Также будет и в других спортивных секциях, отметил Кумар Аксакалов. Проект разработали по поручению главы государства. Больше 3 тысяч юных североказахстанцев плативших за занятия ранее, теперь этого делать не будут. Записались на бесплатные секции еще более 1,5 /полутора/ тысяч человек. Из областного бюджета на эти цели выделили 200 млн. тенге. Поделился глава региона и другими направлениями для улучшения условий и развития спорта.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Развивается и инфраструктура. Мы сейчас в 5-ти райцентрах строим физкультурно-оздоровительные комплексы. До конца года два крытых хоккейных корта откроются. В областном центре будет большой современный дворец спорта, который станет центром притяжения для детей, молодёжи, где будут воспитываться будущие чемпионы.

Кумар Аксакалов говорит о крупном спортивном объекте, который построят в микрорайоне «Орталык». Там планируют проводить соревнования международного уровня.

Жанель Бисенбаева