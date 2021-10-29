В СКО в день госпитализируют по 90-100 пациентов с КВИ

163 заболевших коронавирусом за сутки выявили в СКО. Больше только в городе Алматы и Павлодарской области. У 90% заразившихся североказахстанцев болезнь протекает с симптомами. Эпидситуация в регионе ухудшается с каждым днём. За последние 2 недели зарегистрировано почти в 1,5 раза больше заболевших, чем в начале октября. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения является одним из самых высоких по стране.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— В ходе эпидемиологического расследования установлено, в 42% случаях КВИ заражение произошло при посещении мест массового скопления людей, в том числе объектов торговли, общественного питания, почты, банков и ЦОНов. 24,3% заражение произошло по контакту в семье. 21% — проезд в общественном транспорте. В 9 % заражение произошло при проведении массовых мероприятий, в том числе по месту проживания.

Медики описывают эпидобстановку как неблагополучную и напряженную. По всей области развёрнуты койки в инфекционных стационарах. Всего там сейчас почти 800 пациентов. Половина — не могут дышать без кислородной поддержки. 60% госпитализированных — в тяжёлом состоянии.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Более 93% у нас находится лиц невакцинированных в инфекционных стационарах. Основная масса — лица старшего возраста, большинство имеет сопутствующие заболевания. Медицинская общественность работает в максимальной нагрузке, свободные койко-места есть. Скорая помощь работает в усиленном режиме.

Госпитализируют по 90-100 человек в сутки, выписывают не больше 50. В стационарах сейчас 7 беременных североказахстанок и 15 детей. 80% госпитализированных — лица старше 60 лет. В этой прослойке по-прежнему низкая доля вакцинированных. Прививку от коронавируса поставили только 18% пожилых людей. Всего в регионе оба компонента вакцины получили 233 тысячи человек. Это 63% от подлежащего иммунизации населения. Прививочная в СК кампания продолжается. Как и работа по выявлению нарушителей карантина.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— За прошедший период октября мониторинговыми группами (23) проведено 160 рейдов с охватом 945 объектов. К ответственности привлечено 20 лиц на 1 млн 166 тысяч тенге. На нарушителей проект «Ашык» наложено 108 штрафов на людей с «красным» статусом, которые, зная о своей болезни, пытались посещать места массового скопления.

За свою прогулку они получили штрафы на общую сумму 4,5 млн тенге.

Айгерим Мукашева