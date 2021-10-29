С 28-го по 29-ое октября в Есильском районе проходит республиканское командно-штабное учение «Зымыран-2021»

ДЧС

23:07 29 Октября 2021

С 28-го по 29-ое октября в Есильском районе проходит республиканское командно-штабное учение «Зымыран-2021». В них приняли участие 84 человека личного состава, задействовано 43 единицы техники. Спасатели готовились к чрезвычайным ситуациям, связанных с авариями ракета-носителя при пусках с космодрома «Байконур». В Покровке на базе сельскохозяйственного колледжа развернули приёмный эвакуационный пункт. ЧС-ники отработали вводные действия по эвакуации населения. Аналогичные учения провели еще в 6-ти районах области. Для оперативного реагирования и ликвидации ЧС в готовность привели 112 формирований, почти 800 человек личного состава и 250 единиц техники.

Алишер Ашимов

Читайте также

Эвакуировали 15 человек. В областном центре загорелась 5-этажка
584 пожара зарегистрировали в области с начала текущего года.
С начала года в Мамлютском районе произошло 18 пожаров
Житель с. Трудового спас двух детей из огня
В микрорайоне «Береке» загорелось больше 1 гектара камыша
Первое место заняла команда североказахстанских спасателей в турнире по хоккею
Пожарный из г.Булаево спас из огня женщину и подростка
10 га сухостоя сгорело возле с. Ольшанки
Пожарно-тактические учения прошли в Петропавловске
За 9 месяцев на территории Кызылжарского района зарегистрировали 71 пожар