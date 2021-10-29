ХК «Qulager» одержал победу над столичным клубом «Snezhnie barsy»

Спорт

23:03 29 Октября 2021

ХК «Qulager» одержал победу в ответном матче. Напомним, в четверг наши спортсмены потерпели поражение от столичного клуба «Snezhnie barsy».Сегодня удача была на стороне североказахстанских хоккеистов. Счёт игры — 3:4. В этом матче отличились Владислав Болдин и Даниил Васильев. Автором дубля стал Дамир Рамазанов. Сейчас «Кулагер» находится на 5-ой строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится в Петропавловске 5 и 6 ноября. Хозяева льда примут усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».

Айгерим Мукашева

Читайте также

ФК «Qyzyljar» провёл матч с «Atyrau»
ХК «Qulager» одержал победу над «Snezhnуmi barsami»
Две золотые медали привезли североказахстанские борцы
200 акробатов поборолись за первенство на Чемпионате Республики
«Qulager» сразился с ХК «Almaty»
Республиканскйи турнир по теннису прошел в Петропавловске
Североказахстанцы заняли 2 общекомандное место в VII республиканских играх сельского спорта «Ак бидай» в Мангистауской области
Североказахстанские пловцы заняли 4 золота, одно серебро и 3 бронзы на чемпионате РК
VII Республиканские спортивные игры «Ақ бидай»
Гиревики СКО стали призёрами на чемпионате мира в Венгрии
Спортивную эстафету среди молодых семей провели в областном центре
ХК «Qulager» проиграл карагандинскому «Saryarka»