ХК «Qulager» одержал победу над столичным клубом «Snezhnie barsy»

ХК «Qulager» одержал победу в ответном матче. Напомним, в четверг наши спортсмены потерпели поражение от столичного клуба «Snezhnie barsy».Сегодня удача была на стороне североказахстанских хоккеистов. Счёт игры — 3:4. В этом матче отличились Владислав Болдин и Даниил Васильев. Автором дубля стал Дамир Рамазанов. Сейчас «Кулагер» находится на 5-ой строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится в Петропавловске 5 и 6 ноября. Хозяева льда примут усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».

Айгерим Мукашева