Для предпринимателей ввели инновационную систему ТИС

Жибек Клюкова, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— ТИС — это трехкомпонентная интегрированная система, которая состоит из 3-х модулей: из кассового аппарата с функцией фиксации и передачи данных, POS — терминала и учета товаров, работ и услуг. Это программно -аппаратный комплекс, который объединяет все эти три модуля.

Рассчитана система на индивидуальных предпринимателей, которые применяют спецналоговый режим на основе упрощенной декларации. Основными ее преимуществами являются облегчение ведения учёта товаров и минимизация ошибок. Но и не только это.

Жибек Клюкова, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:



— Главное преимущество — увеличение базового порога. То есть, если раньше спецналоговый режим мог применить базовый порог 24.038 МРП, то на сегодня для ТИС он увеличен до 70.038 МРП. То есть, с 70 млн он увеличен до 204 млн. Также по постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость минимальный облагаемый оборот увеличен с 30тыс МРП до 114.184 МРП. Т.е. это с 87млн тенге до 333млн.тенге.

Однако, стоит учитывать, что эти увеличения работают только при расчете через банковские карты с использованием ТИС.

Что нужно для того, чтобы начать пользоваться трехкомпонентной интегрированной системой?

1) Зайти на сайт Комитета государственных доходов МФ РК и выбрать модель ТИС.

2) Связаться с разработчиком системы для его установки.

3) Зайти в кабинет налогоплательщика и произвести регистрацию ТИС в органах государственных доходов.

Система имеет модуль налогового учёта, благодаря чему отражаются движения товаров, а также элементы, позволяющие сформировать налоговую отчетность, в том числе и по заработной плате наёмных работников. Ввели трехкомпонентную интегрированную систему в прошлом году.

Диана Салихова