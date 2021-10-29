Читательская конференция в рамках республиканской акции «Одна страна — одна книга» прошла в областной библиотеке им. С. Муканова

Культура

23:03 29 Октября 2021

Переводы известных произведений, поэзия, проза и драматургия. Вот уже 15 лет ежегодная республиканская акция «Одна страна — одна книга» собирает во всех библиотеках страны молодежь и опытных ценителей литературы. Сегодня читательская конференция в областной библиотеке прошла под девизом «30 книг — 30-летию Независимости».

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

Акция у нас проводится с 2007 года. Это перенятый опыт из США. Эта акция ежегодно выбирает какие-то определенные книги определенных авторов. В этом году решили выбрать сразу 30 книг различных авторов. Сюда входят переводы самых известных авторов, таких как Джоана Роуллинга «Гарри Поттера» его перевели на казахский язык. В нашей библиотеке есть эти книжечки. Также знаменитая королева детективов «Агата Кристи» тоже переведена на казахский язык и есть у нас в библиотеке.

На конференцию пригласили студентов и преподавателей учебных заведений. О драматургии рассказал заведующий литературной частью погодинского театра Павел Рощупкин.

Павел Рощупкин, заведующий литературной частью областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Эта акция является очень важной как раз-таки с точки зрения литературы. А один из платов литературы — это драматургия. Рахымжан Отарбаев и Дулат Исабеков. Если говорить о темах, которые поднимают эти два автора, то они прежде всего исследуют человека. Пьеса Р.Аттарбаева «Султан Бейбарс» была поставлена у нас в театре и вызвала широкий отклик у североказахстанцев. А пьесу Болата Исабекова мы постоянно рассматриваем в качестве постановки. Его имя всегда на слуху, он поднимает достаточно острые темы.

Великие произведения казахских мыслителей читала молодежь. Дарига Кумаш подготовила стихотворение Мукагали Макатаева.

Дарига Кумаш, студентка Kozybayev University:

— Вообще мне ближе поэзия, чем проза. Потому что в школе я участвовал во многих мероприятиях. Поэтому поэзия мне близка.

Своим мнением о роли литературы поделились и присутствующие.

Серик Абылай, студент Kozybayev University:

— В первую очередь развивается ораторское искусство. Сам читаю Мухаммедали, это известный боксер, увлекаюсь единоборством. На мой взгляд, эти мероприятия очень важны для молодежи. Развиваться, знание истории это, в первую очередь, как и культура.

Главная цель акции – популяризация казахской литературы, сохранение историко-культурного наследия, интеллектуально-духовное развитие подрастающего поколения.

Анастасия Кузнецова

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