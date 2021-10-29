Более 500 фактов интернет-мошенничества зафиксировали в СК. Почему горожане ведутся на уловки аферистов?

Гюзель Закария, корреспондент:



— В первом случае мужчина решил порадовать себя покупкой нового автомобиля. Нашел подходящий вариант в интернете, перечислил 980 тысяч тенге продавцу в качестве предоплаты и поехал взглянуть на иномарку. Только по приезде он понял, что стал мишенью злоумышленников. Никакой легковушки не существовало в помине.

Во втором же горожанка сама продиктовала номер карты и пин-код будто под гипнозом. В целом за 9 месяцев в СК стражи порядка зарегистрировали 541 инернет — аферу. Резкий скачок киберпреступности специалисты связывают с карантином. Ведь именно в этот период возросло количество оказываемых онлайн — услуг. Другой фактор — доверчивость наших граждан. Психологи советуют, при подозрительных диалогах вести себя спокойно и оценивать ситуацию холодным умом, взвешенно воспринимать информацию. Ведь по ту сторону могут оказать профессионалы со стажем.

Павел Моисеев, руководитель психологической службы Kоzybayev University:



— Эти люди они очень точно владеют и коммуникацией невербальной, и они очень тонко чувствуют собеседника, очень тонко подстраиваются под него. Расположив собеседника к себе, войдя к нему в доверие, на сегодня мы можем очень многие данные получить от них самих. Есть определенная категория людей, которая не подвержена гипнозу. Люди, которые изначально имеют хорошее воспитание, добры по отношению к другим людям, с удовольствием общаются с другими людьми, составляют группу риска.

Единственный способ борьбы с интернет — аферами — повышение медиаграмотности, считают специалисты. Но, как показал блиц-опрос, североказахстанцы наслышаны проделками мошенников и стараются не идти на контакт с ними.

— Если задают личные вопросы, которые настораживают, то лучше обратиться в банк. Позвонить, узнать об этом.



— Не говорить никаких кодов или озвучивать какие-то личные данные. А если пишут, то проще игнорировать.



-У вас бывали случаи, когда Вам звонили?



— У меня нет, но маме звонили представлялись банком и говорили будто через ее счет переходит большая сумма денег, но она сказала, что это неправда и положила трубку.



— Если чужие люди звонят, я чаще всего стараюсь трубку не брать. На уловки я так-то не попадался, Слава Богу!

Однако, не все знают о мерах предосторожности и,

доверившись якобы «специалистам», предоставляют злоумышленникам все данные: номера, cvv- и пин-коды банковских карт.

Сабит Багитов, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:



— «Звонок из банка» широко распространен при интернет-мошенничестве. Преступники убеждают взять кредит и перевести средства на предложенный счет. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо помнить, что банковские работники не совершают подобных звонков. Они не могут настаивать на том, чтобы клиент выполнял какие-либо финансовые операции . Если у Вас есть сомнения сохранности счетов, звоните в банк либо лично приходите в филиал.

Полицейские отмечают, что интернет-преступника поймать сложнее, стражи порядка раскрыли только 126 фактов, заблокировали 91 сомнительное объявление.

Гюзель Закария