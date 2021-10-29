90 рулонов соломы украли на полях Тайыншинского района

Криминал

23:07 29 Октября 2021

Полицейские раскрыли кражу соломы в Тайыншинском районе. В хищениях подозреваются семь жителей района в возрасте от 18-ти до 32-х лет. С полей двух предприятий они вывезли 90 рулонов соломы. 28 из них прoдали. Избавиться от остальных не успели. Они попались стражам порядка в ходе подворных обходов. Вместе с краденым у них изъяли два автомобиля, трактор и прицепы. Солому вернули законным владельцам. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям «Мелкое хищение» и «Кража». Злоумышленникам грозит штраф в размере 80-ти МРП, это больше 230-ти тысяч тенге.

Алишер Ашимов

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