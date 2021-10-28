Эвакуировали 15 человек. В областном центре загорелась 5-этажка

В областном центре в доме по улице Чайковского,13 загорелась квартира. Огонь вспыхнул на одном из балконов на третьем этаже. Пламя перешло и на лоджию находящуюся выше. Пожарные по лестничному маршу эвакуировали 15 человек, четверо из них — дети. Одного спасли с окна квартиры по автолестнице. Возгорание ликвидировали спустя 20 минут. Предварительной причиной пожара ЧС-ники назвали курение. Жертв и пострадавших нет.

Аян Кусаинов, заместитель оперативного держурного ДЧС СКО:



— 28 октября в 14:06 на линию 101 поступило сообщение о том, что по адресу Чайковского, 13 горит балкон. Незамедлительно к месту вызова было направлено 6 единиц техники двух пожарных подразделений в количестве 25 человек личного состава.



Ернар Рустем, заместитель начальника пожарной части № 3 г. Петропавловска:



— Мною была организована эвакуация с подъезда. Так, на третьем этаже в задымлённой квартире обнаружен мужчина 70-ых годов рождения и эвакуирован на свежий воздух.

Жанель Бисенбаева