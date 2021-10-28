Вопрос импортозамещения обсудили в областном акимате

Заседание начали с кадровых назначений. Кайрола Галеев стал руководителем областного управления строительства, архитектуры и градостроительства. До этого он был заместителем главы этого ведомства. Такой же карьерный рост и у Бахыта Ильясова. Он из кресла зама пересел в руководящее в управлении энергетики и ЖКХ. Глава региона пожелал им успехов на новом месте и перешёл к повестке заседания.

Говорили о реализации программы «Экономика простых вещей». Её создали, чтобы казахстанской продукции на наших прилавках стало больше. Государство выдаёт льготные кредиты предпринимателям для производства товаров народного потребления. По итогам программы то, чем мы с вами пользуемся «каждый день», должны производить в Казахстане, а не импортировать.

Алибек Ашметов, директор Палаты предпринимателей СКО:



— На данный момент у нас на мониторинге находится 188 проектов на сумму 56,2 млрд тенге. Все эти проекты одобрены финансовыми организациями. В рейтинге регионов СКО находится на 4 месте по сумме одобренных проектов. Наибольшую долю традиционно занимают проекты, нацеленные на производство в агропромышленном комплексе — их 81 %, при этом проекты по переработке в АПК — составили 11 %, обрабатывающая промышленность — 8 %.

Но темпы в текущем году снизились. За 9 месяцев в СК кредит по этой программе получили только 20 проектов. Это в 7 раз меньше аналогичного периода прошлого года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В Есильском районе профинансировано только 7 проектов на 924 млн тенге. И в текущем году от района не вошло ни одного проекта. Слабо работа проводится в Уалихановском и районе Шал акына. По итогам 3 квартала текущего года показали отсутствие проектов и заинтересованности в Тимирязевском и районе имени Г.Мусрепова. Нет ни одного проекта.

Каждый профинансированный проект — это дополнительные налоги, увеличение средней заработной платы, новые рабочие места. Последнее — ключевой параметр, из-за которого программу и запустили в стране. Субъекты бизнеса благодаря «Экономике простых вещей» трудоустроили 1175 североказахстанцев. Но, новых рабочих мест могло быть и больше.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы видим, что 39 проектов не предусматривают создание новых рабочих мест. Понятно, что есть возможность получать на оборотку. Этим воспользовались и не пошли на то, чтобы создавать рабочие места. Это, конечно, не совсем правильно. Таких проектов должно быть меньше. Это надо отрабатывать в будущем акиматам районов и «Атамекену».

Тем более свободных ниш для производства товаров народного потребления в области много, особенно в районах. Их акимы как никто знают о потребностях села, отмечает глава региона. Он поручил создать базу данных, где предприниматель сможет выбрать и изучить доступные ниши в каждом районе. Государственные закупки проходят по 8 отраслям в рамках «Экономики простых вещей». По итогам 9 месяцев доля местного содержания составила только 46%. Конечно, лекарства или технику, которую в Казахстане не выпускают, приходится завозить из заграницы. Но в остальных случаях импортировать товар недопустимо.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В принципе, это возможно было сделать, закупить у местных товаропроизводителей, областных, республиканских. Нет, идёте на то, чтобы не соблюдать этот принцип. Низкие показатели местного содержания мы видим по управлению образования, здравоохранения, координации занятости и соцпрограмм.

Если в закупках конкурентным способом установить требование о происхождении товаров нельзя. То, заключая договор, сделать это можно, говорит аким области. Взять на контроль нужно и вопрос касаемо строительно-монтажных работ. Обычно в проекте прописано использование материалов отечественного производства. Но, некоторые умудряются во время работ проводить замену на импортное. Таких необоснованных рокировок быть не должно.

Айгерим Мукашева