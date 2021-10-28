В СКО 18 % пенсионеров вакцинировались от COVID-19

Бейбит Абилов прививку от коронавируса получил одним из первых — ещё в начале весны. Тогда многие сомневались в эффективности антигена, говорит пенсионер. Но, он вместе со своей семьёй, не раздумывая, пошёл в прививочный пункт. Вакцинацию российским «Спутником-V» перенёс с незначительными симптомами — поднялась температура, чувствовалась небольшая слабость. Всё прошло уже на следующий день. Зато обезопасил не только своё здоровье, но и окружающих, говорит он.

Бейбит Абилов, заместитель председателя областного совета ветеранов:



— Я и моя семья не болели. Поэтому я призываю, кто еще не вакцинировался, показать пример. 26 сек Мы сейчас проводим агитационную работу среди ветеранов, чтобы они показали пример, вакцинировались. Обезопасили себя и своих близких.

Внёс вклад в безопасность граждан и Медальбай Абдрахманов. Вакцинировался он в мае этого года. Злосчастный вирус всё же не обошёл стороной его семью — заболела супруга. Находясь в ежедневном контакте, ПЦР-тест Медальбая показал отрицательный результат. Мужчина ссылается на эффективность полученного антигена.

Медальбай Абдрахманов, заместитель председателя постоянной комиссии по социально-бытовым вопросам и охране здоровья областного совета ветеранов:



— Можно примеров много привести, когда не вакцинировались, но, потом поняли, что надо. Кто-то заболел из родственников, близких. И вот эти люди вакцинируются. Процентов 10% есть населения, которые не верят.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



— Верить или нет — решать каждому. Однако, кривая зараженных ежедневно показывает положительный ПЦР-тест у свыше 150-ти североказахстанцев. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 28-ми тысяч человек.

Жанель Бисенбаева