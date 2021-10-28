В СК функционируют около 200 антикоррупционных комплаенс-служб

В СК насчитывается около 200 комплаенс-служб. Каждая направлена на искоренение взяточничества в субъектах квазигосударственного сектора. Одна из таких в этом году появилась в ТОО «Кызылжар су». За период своей деятельности служба проделала большую работу, рассказывает Мария Дзятко.

Мария Дзятко, руководитель комплаенс-службы ТОО «Кызылжар су»:



— Нашей службой был проведен анализ коррупционных рисков. Мы выявили их на предприятии, после чего, генеральным директором был утвержден план об устронении выявленных рисков. Мы выполнили соответствующие мероприятия. Кроме того, нами были пересмотрены внутренние документы предприятия.

Особое внимание — правилам оплаты труда. Например, раньше сотрудник организации за дополнительные нагрузки мог получать надбавку к зарплате до 15% . Сейчас эта оплата тоже производится, только без предлога «до» — ровно 15.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— По сравнению с 2018-2019 годами регистрация коррупционных преступлений идёт на понижение, то есть, многие государственные услуги автоматизируются. В связи с этим коррупционных рисков становится меньше. Направление должно стать одним из приоритетных для руководства компании.

Антикоррупционные комплаенс-службы сoздали по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Сегодня там не только взаимодействуют с регулирующими и надзорными органами, но и обеспечивают реализацию многоуровневой системы противодействия коррупции.

Алишер Ашимов