СКО на 3-ем месте в стране по суточному приросту заболевших коронавирусом

В Казахстане за сутки выявили почти 1700 заболевших коронавирусом. В числе лидеров по количеству новых случаев Павлодарская область, следом город Алматы. На третьем месте Северо-Казахстанский регион. Минздрав страны сообщает о 27-ми летальных исходах от COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии умерли более 12-ти тысяч казахстанцев. Лечение продолжают получать 49 тысяч человек. 8 тысяч из которых в стационарах. Что касается вакцинации, по данным на 28 октября, оба компонента получили 7 миллионов 420 тысяч человек.

Айгерим Мукашева