Пьяный житель Экибастуза пытался вскрыть платёжный терминал в центре Петропавловска

Криминал

22:23 28 Октября 2021

Парень пытается вскрыть терминал. Такое сообщение поступило от очевидцев на пульт «102». Инспекторы видеонаблюдения ЦОУ информацию подтвердили, направив камеры на место происшествия.

Владимир Сысолятин, старший инспектор группы управления силами и средствами ЦОУ УП г.Петропавловска:

— Около 5 часов, Жамбыла — Интернациональная, при просмотре перекрестка был замечен подозрительный парень, который вел себя неадекватно: данный парень подошел к терминалу и беспричинно начала ломать. Сразу были направлены экипажи и данный парень был задержан.

Задержанным оказался ранее судимый 27-летний уроженец города Экибастуза. Медицинское освидетельствование показало, что парень находился в состоянии опьянения. Задержал взломщика подшофе ближайший экипаж батальона патрульной полиции.

Азат Зейнолов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Незамедлительно сработали, задержали данного гражданина. В ходе задержания данный гражданин оказывал сопротивление, после чего нами были применены спецсредства. Личность установили и данного гражданина передали следственно-оперативной группе.

Идёт досудебное расследование по статье «Кража». Полицейские отмечают, камеры видеонаблюдения — отличный инструмент пресечения нарушений и раскрытия преступлений «по горячим следам». Сейчас в областном центре функционирует 410 камер. С начала года инспекторы видеонаблюдения выявили свыше 14 тысяч административных правонарушений. 12 тысяч из них — по части правил дорожного движения.

Айгерим Мукашева

Читайте также

14 овец погибли под колёсами автомобиля в СКО
18 дачных краж раскрыли полицейские с начала года
Как не попасть в сети интернет-мошенников?
Троих североказахстанцев подозревают в отстреле маралов
12 уголовно-наказуемых деяний совершили несовершеннолетние с начала года
Горожанка разгадала обман интернет-мошенника
33 свёртка синтетических наркотиков изъяли полицейские у горожанки
В Петропавловске 144 семьи состоят на учёте как неблагополучные
Полицейские изъяли ружья у троих жителей области
5 мешков ценного рачка Artemia salina изъяли полицейские у троих подозреваемых в незаконной добыче
Чаще всего североказахстанцев обманывают на сайтах: OLX, Kolesa.kz, в Instagram и WhatsApp
Почти 10 тысяч пьяных задержали в общественных местах полицейские с начала года