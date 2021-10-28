Около 950 разбирательств разрешились в СКО до суда

Сейчас в области работают 14 профессиональных медиаторов. Один из них — Амангельды Туралинов. Разрешает конфликты, примиряя стороны, вот уже 5 лет. На счету больше 60 урегулированных недопониманий. Это семейно-бытовые столкновения, ДТП, имущественные споры. Признается, что в этом году к нему все чаще обращаются разведённые пары. За 9 месяцев 2021-го Амангельды Найманович сохранил взаимоотношения 6 семей.

Амангельды Туралинов, медиатор ОО «Северо-Казахстанский Центр медиации и права «Содружество»:



— В основном, споры связаны с определением места жительства детей, с определением раздела имущества. То есть, где присутствуют гражданские правоотношения, когда люди в силу сложившейся жизненной ситуации часто не могут ее правильно решить.

В таких случаях лучше обратиться в кабинет медиации, говорит специалист, поскольку есть много плюсов. Главный из них — спор можно решить по обоюдному согласию.

Амангельды Туралинов, медиатор ОО «Северо-Казахстанский Центр медиации и права «Содружество»:



— Если суд рассматривает, вторая сторона все равно проигрывает. Это обидно, досадно и её представители делают все возможное, чтобы это решение суда не исполнять. А при медиации они сами договариваются, как будут выполнять эти условия. Мы им просто помогаем, чтобы они приняли те решения, которые будут устраивать обе стороны.



А еще судебные разбирательства могут затянуться от 5 месяцев до нескольких лет. При медиации же одно дело рассматривается максимум в течение 30 дней. А вот в межрайонном специализированном экономическом суде решают споры финансового характера. Для этого здесь развернули 3 кабинета медиации. Есть даже судья-примиритель. Таким образом, уменьшается нагрузка на других служителей Фемиды. Они больше не занимаются мелкими разбирательствами.

Бауыржан Жайжуманов, и.о. председателя специализированного межрайонного экономического суда СКО:



— Если взять статистику 2021 года, за 9 месяцев мы прекратили производство с применением примирительных процедур 233 дел. Из них 98 с утверждением мирового соглашения и 135 с утверждением соглашения урегулирования споров в порядке судебной медиации. Если сравнивать с прошлым годом, то за аналогичный период мы рассмотрели 204 дела.

В целом, медиация эффективно решает споры в сферах:

1. Социально-трудовых отношений;

2. Брачно-семейных отношений, раздел имущества;

3. Гражданско-правовых отношений;

4. Примирение сторон по уголовным делам небольшой и средней тяжести;

5. Хозяйственным спорам;

6. Закрепление договорных обстоятельств и др.

В случае неисполнения договорных обязательств пострадавшая сторона вправе подать в суд, и она будет в преимуществе. Несмотря на то, что Закон «О медиации» приняли еще 10 лет назад, эта практика набирает обороты только сейчас. За 9 месяцев медиаторы области разрешили почти 950 различных разбирательств. Стоит отметить, что кабинеты медиации функционируют во всех государственных учреждениях, в том числе и окружных.

Гюзель Закария