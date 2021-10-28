Акция «Требуй чек» стартовала в СКО

Принять участие в акции может любой желающий. Её условия просты: при невыдаче клиенту чека или отказе приема оплаты по платежным картам он может обратиться в управление государственных доходов. Для этого нужно отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне.

Алибек Каниев, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:



— Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискальных чеков или отказе в приеме оплаты по платежным картам, можно скачав бесплатно мобильное приложение «WIPON CASHBACK» с Арр Store и Play market. И получить вознаграждение тысячу тенге на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека.

Немногие североказахстанцы знают об этой возможности. А некоторые и вовсе не считают важным забирать чеки в магазине.

— Конечно, чек нужен. Если вот так коснется, что нужно вернуть товар — без чека никак».



— Как думаете, важно забирать чек или нет?



— Смотря, для кого. Если человек свои доходы контролирует, то да. Для меня это не нужно. Я просто оплатил товар и все.



-Вы всегда забираете чек? — Стараюсь, да, всегда забирать. Чтобы знать, за какую цену я покупаю товар. Это основное. Например, было что цена не соответствовала на этикетке и на чеке. И тогда я могу предоставить этот чек и попросить, чтобы вернули разницу.

Надо сказать, ежегодно поступает порядка 500 таких обращений.

Алибек Каниев, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:



— Чем осведомленней люди об этой акции, тем больше и обращаются. Осведомлением людей мы занимаемся даже сейчас, и число обращений растет.

Акция «Гражданский контроль — требуй чек» проводится с 2019-го года. Главная её цель — призвать жителей выразить свою гражданскую позицию и проявить нулевую терпимость к нарушению закона.

Диана Салихова